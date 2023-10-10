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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك: الأهلي والاتحاد يملكان أفضل لاعبي مصر.. ونبني فريق بطولات

صدى البلد

تحدث أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة كاس السوبر يوم 20 أكتوبر في البحرين.
 

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة السوبر فرصة لعودة فريق الزمالك لمنصات التتويج، اتمنى عودة جماهير نادي الزمالك لمدرجات العاب الصالات".
 

وتابع "نحن نسير في طريق بناء فريق يحقق بطولات من جديد لنادي الزمالك، الأهلي والاتحاد السكندري سبقونا في بناء فرق كبيرة لحصد بطولات منذ سنوات".
 

وأضاف "جميع لاعبي كرة السلة المميزين انضموا للأهلي والاتحاد، ولاعبينا الحاليين أفضل من اي لاعب متاح في السوق يمكن ضمه، والفريق ازداد قوة مع ضم الأمريكي أوجي مايو".

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