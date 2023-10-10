عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد الكينج.. قصة غناء محمد منير في الحمام بعد وفاة والدته

محمد منير
محمد منير

يوافق اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، فيبلغ اليوم عامه الـ69، إذ يوافق تاريخ ميلاده عام 1954. 

 

محمد منير والغناء في الحمام 

في منتصف شهر يونيو الماضي، أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير ليلة الجمعة 16 يونيو 2023، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

وحول تفاعل الجمهور السعودي معه، قال محمد منير: «والله بلا مجاملة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا ركبت الطيارة بس، وفي مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو». 

وحول سر نجاحه الجماهيري، قال محمد منير: «سر نجاحي هو حب الغناء، ما عنديش شغلانة غير الغناء، أنا بصحى وأنام وأفكر ما عنديش غير إن أنا أغني، أنا بتذكر حتى يوم ما ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، فالغناء ما بيسبنيش في أي لحظ، هو همي وهو حلمي وهو أملي دايما».

 

رحلة الكينج محمد منير 

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي، وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء. 

واشتهر منير فى بدايته بتقديم موسيقى الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.
 

 


الأب الروحي لـ محمد منير 

وعلى مدار مشوار منير فى الفن ومنذ انطلاقته الحقيقية، كان هناك أب روحي لمنير يقوم بتدعيمه، وكان دائما حريصا على تشجيعه لتقديم هذا النوع من الفن المختلف الذى تميز فيه بعد ذلك وتفرد به على الساحة الغنائية، وهو شقيقه الأكبر فاروق منير الذى كان يتميز بخامة صوتنادرة إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه، واتخذ من شقيقه الأصغر محمد حلمه الذى لم يستطع تحقيقه، وقرر أن يكون منير هو مشروع عمره، فكان فاروق هو الداعم والأب الروحي لكل نجاحات الكينج.
 

 

أهم ألبومات محمد منير

وقدم الكينج محمد منير على مدار مشواره الفني العديد من الألبومات التى لاقت نجاحا كبيرا منذ بدايته الفنية وحتى الآن، ومن أبرز هذه الألبومات “علموني عنيكي” الذى تم طرحه عام 1977، وكان كفيلا أن يضع منير على أول مشوار النجومية.
 


واستكمل الكينج نجاحه بطرح ألبوم “شبابيك”، والذى اعتبره الكثيرون تغييرا كليا للمزيكا المصرية بسبب المزيج الذى وضعه منير فى ألحانه وخلط فيه بين موسيقى الجاز والألحان النوبية، بالإضافة إلى بعض الآلات الشبابية التي كانت تلعب عليها فرقة “المصريين” وقتها.

وبعدها توالت النجاحات التي قدمها منير فى ألبومات وطرح ألبوم “بريء” و"مشوار" و"أسامينا" و"افتح قلبك" و"ممكن"، إلى أن جاءت الألفية الجديدة وقرر منير وقتها تجديد الموسيقى التي يقدمها، وقدم ألبوم “فى عشق البنات” الذى أحدث طفرة كبيرة فى عالم الموسيقى، ليس فى الألحان فقط بل أيضا فى التوزيع، حيث حقق مبيعات ضخمة على مستوى مصر والوطن العربي.
 

وعقب نجاح ألبوم “فى عشق البنات”، قدم بعدها منير مجموعة من أنجح ألبوماته وهي “أنا قلبي مساكن شعبية” و"أحمر شفايف" و"إمبارح كان عمرى عشرين" و"طعم البيوت".

 

آخر ألبومات منير 

وكان آخر ألبوم يطرحه منير كاملا بعنوان “يا أهل العرب والطرب” عام 2012، وبعدها قرر منير طرح أغانيه على طريقة السنجل.
 

محمد منير الكينج محمد منير ميلاد محمد منير عيد ميلاد محمد منير اغانى محمد منير اعمال محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

انتبه.. ذنوب تغضب الله وتمنع استجابة الدعاء

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. قصة طرد أمير كرارة من التصوير بسبب عادل إمام

في عيد ميلادها.. تعرف على ابنة شيرين الفنانة المعروفة

في عيد ميلاد الكينج.. قصة خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

في ذكرى رحيلها.. قصة هروب ناهد صبري من أجل الفن والشهرة

في ذكرى ميلادها.. قصة طلاق سعاد حسين لمدة شهر

ربنا ينصرهم.. شيرين يحيى تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال إلى 704 شهداء و3900 مصاب

مقتل نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال.. بيان مهم لحركة الجهاد

اليوم السادس.. اللجنة الوطنية تواصل تلقي أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

فعل هذا الإجراء فورا.. تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ