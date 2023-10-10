معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023 في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023، معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023.

وسجل معدل التضخم خلال سبتمبر 38% في الحضر و 42.8% في الريف، ليصل معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 40.3%.

وسجل معدل التضخم السنوي (38.0 %) لشهر سبتمبر 2023، مقابل (15.0%) لنفس الشهر من العام السابق، وترجع أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2023 مقارنة بشهـر أغسطس 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (3.6%) وذلك نتيجة للآتي:

تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%).

تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%).

تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%).

تغير أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (19.2%).

تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%).

تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%).

تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (3.8%).

مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%).

مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%).

مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%).

مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%).

مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%).

مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%).

مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%).

مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%).

مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%).

مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%).

مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%).

مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2022):

1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (73.6%) وذلك نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%).

تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%).

تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%).

تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%).

تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%).

تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%).

تغير أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (114.6%).

تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%).

تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%).

مجموعة الدخان بنسبة (55.1%).

3. سجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (48.9%).

مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%).

مجموعة الأحذية بنسبة (19.0%).

مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (28.5%).

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%).

مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%).

مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%).

مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (48.5%).

مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (38.2%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (20.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.9%).

مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (12.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.7%).

مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.4%).

مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.3%).

8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%).

مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.5%).

9. سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (34.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.8%).

مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (49.1%).

10. سجل قسم التعليم تغيرا قدره (11.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.2%).

مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.7%).

مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (7.1%).

مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).

11. سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (43.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.3%).

مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.1%).

12. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (26.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (31.6%).

مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (37.9%).

كما ترجع أسباب هذا الاستقرار أيضاً إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، وأسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، هذا بالإضافة إلى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (19.2%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، ومجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (3.8%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.0%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).