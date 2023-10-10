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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل وصفة .. كيكة الكاسترد بجوز الهند

كيكة الكاسترد بجوز
كيكة الكاسترد بجوز الهند

تعتبر كيكة الكاسترد وجوز الهند من الوصفات اللذيذة، وتمتاز  بمذاق رائع، كما أنها خفيفة الطعم ويحب تناولها الكبار والصغار، وتتميز بمكوناته المتوفرة في كل منزل وفيما يلي نقدم طريقة عمل كيكة الكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة.

 

طريقة عمل كيك الكاسترد بجوز الهند:

المقادير:

‏-  1 كوب حليب جوز هند
‏-  ¾ كوب سكر
‏-  ½ كوب جوز هند مبشور
‏-  6 صفار بيض
‏-  3 زلال بيض
‏-  1 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة
‏-  2 معلقة صغيرة فانيليا.


طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي ضعي جميع المقادير واخلطي جيدًا.

سخني الفرن عند رجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

ادهني صينية ذات قاعدة متحركة بالزبدة ورشي القليل من النشا فيها حتى تُغطيها تمامًا.
اسكبي الخليط في الصينية ثم ضعيها في صينية أكبر منها.

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املئي الصينية السفلى بالماء المغلي، ثم غطي صينية الكاسترد بورق القصدير (الفويل).
ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم أزيلي الفويل، وضعيها في الفرن مرةً أخرى لمدة 30 دقيقة

. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين ثم اقلبيها في طبق التقديم.
زيني الكاسترد من الأعلى بجوز الهند المبشور وقدميها.

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