زوهو العالمية: مصر من أهم الأسواق ونتوسع بها

أعلنت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا العالمية، اليوم الثلاثاء، عن توسعها في مصر باعتبارها من أهم الدول للشركة العالمية.

وأكدت الشركة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن مصر سوق صاعدة واعدة تحقق نموا متواصلا في مصر وتعتبر من المناطق الأسرع نموا.

وقالت إن هناك زيادة في الإيرادات بنسبة 47% .

ويأتي هذا النمو على خلفية وصول عدد مستخدمي زوهو إلى 100 مليون مستخدم هذا العام، بما يمثل علامة فارقة هامة في مسيرة الشركة، وكذلك احتفالها بتسجيل إيرادات بقيمة مليار دولار من دون تمويل خارجي خلال أكثر من 25 عاماً من إطلاق عملياتها التشغيلية لتصبح أول شركة ذاتية التمويل تحقق مثل هذا الإنجاز.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو، فيما تعد مصر واحدة من أهم أسواق الشركة.

وبهذه المناسبة، قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يجسد هذا النمو استراتيجية التوسع الناجحة التي تنتهجها الشركة والثقة المتزايدة بحلولنا من جانب الشركات المحلية، كما يعكس أيضاً مكانة مصر الراسخة لما تتمتع به من منظومة أعمال تنافسية”.