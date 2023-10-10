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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب  أطراف أخرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في خبر عاجل".

 

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وقال الرئيس السيسي: "التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة الضفة الغربية إلى 788 شهيدا و4100 جريح.

 

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية  الدكتورة مي الكيلة في افتتاح أعمال ”الدورة السبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط“ إن هناك عائلات كاملة استشهدت جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت أن العدوان الاسرائيلي استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمد وقصف المستشفيات، حيث أصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وهو المستشفى الوحيد في البلدة.

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