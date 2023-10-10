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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: التصعيد في الأراضي المحتلة خطير للغاية وتداعياته تهدد أمن واستقرار المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، الرئيس السيسي يحذر من أن التصعيد الحالي في الأراضي المحتلة خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

 

وتعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا ودورة غير عادية  لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك وفقا لما أعلنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

 

وتنفذ إسرائيل هجوما غاشما وغارات مستمرة على قطاع غزة في عملية أسمتها "السيوف الحديدية" قصفت فيها حتى الآن مئات الأهداف داخل قطاع غزة في واحدة من أكبر الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما تستهدف فيها البنى التحتية لقطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن استشهاد نحو 788 شهيدا وأكثر من 4100 جريح ومصاب وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية.

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