طوفان الأقصي| تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار تدوي.. فيديو

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن صافرات الإنذار لم تسكت في تل أبيب، تحت وطأة الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، والتي وصلت لجنوب تل أبيب ومناطق أبعد منها، وسمع دوي انفجارات في المستوطنات.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن القصف الصاروخي على تل أبيب أصاب إحدى البنايات إصابة مباشرة، بينما منذ الصباح الباكر يخيم الهدوء على مدينة القدس المحتلة،ولم تدو صافرات الإنذار بينما سمعت بعض الانفجارات.

وتابعت أن بنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزة هو الأطفال والنساء والمسنين، وهناك تقارير تحدثت عن قصف غزة بالقنابل الفسفورية، وفي المقابل أمهلت كتائب القسام سكان مستوطنة عسقلان حتى الخامسة قبل قصفها برشقة صاروخية.