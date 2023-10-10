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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه عسقلان

فلسطين
فلسطين

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه عسقلان. 

وكشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن أن المقاومة الفلسطينية في غزة أمطرت عسقلان بأربع رشقات صاروخية كانت كل واحدة منها بها 100 صاروخ دفعة واحدة. 

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية خلال تصريحاتها، أن المقاومة نجحت في تنفيذ تهديداتها في موعدها، كما أنها قامت بتحذير سكان المنطقة قبل القصف، فضلا عن أن القبة الحديدية فشلت في التصدي لتلك الصواريخ التي تم إرسالها، والجنود الإسرائيليين هربوا من أماكنهم بعد القصف. 

وتابعت  أن صافرات الإنذار بدأت تدوي في المناطق القريبة من شارع 6 السريع في القدس، وفي تل أبيب وضواحيها، مع سماع العديد من الانفجارات في تل أبيب، وأعلنت إسرائيل عن سقوط مصابين. 

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية دعت لاجتماع موسع مساء اليوم، وقررت إخلاء عدد من مستوطنات غلاف غزة، رغم أنها أعلنت سيطرتها 100% على مستوطنات غلاف غزة، لكن تسلل جديد أثبت أنها لم تسيطر بالكامل بعد.

غزة عسقلان القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية مراسلة القاهرة الإخبارية

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