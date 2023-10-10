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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال مع نظيره الايراني

شكري: توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة

سامح شكري يتلقى اتصالاً
سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية إيران

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم الثلاثاء، من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، حيث تمَّ مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي/الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلاً عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطاً نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه. كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

من جانبه، فقد أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

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