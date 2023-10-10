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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة بالأسلحة النارية.. المقاومة الفلسطينية تشن هجوما قويا على عسقلان

عسقلان
عسقلان

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.

 

وحسب "تايمز أوف إسرائيل”، قالت سلطات الاحتلال في عسقلان، إن “ضباط الشرطة والجنود يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع رجال المقاومة الفلسطينية عند تقاطع خط أنابيب عبر إسرائيل، جنوب المستوطنة”.

 

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار من جديد في مستوطنة عسقلان تحذيرا من هجوم صاروخي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وقوع قتيلان وعشرات المصابين في عسقلان جراء قصف حركة المقاومة الفلسطينية حماس المستوطنة بعشرات الصواريخ.

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وأضافت مصادر عبرية، أن هناك فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في عسقلان عقب الرشقة الصاروخية الفلسطينية الأخيرة.

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