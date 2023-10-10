وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط .. شاهد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بوصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس دوايت آيزنهاور ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال أسابيع وفق جدول زمني مسبق.

وجاء ذلك بعد ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.