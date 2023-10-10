باحث: مصر تبذل جهوداً حثيثة لحل القضية الفلسطينية .. فيديو

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر تبذل جهوداً حثيثة في محاولة حل القضية الفلسطينية في التصعيد الجاري بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الوقت الراهن أثر عملية "طوفان الأقصي".

وأضاف "عبدالرازق" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دور هام ومحورى في تهدئة الأوضاع أثر كل تصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طوال السنوات الماضية، موضحاً أن مصر تقوم بجهود كبيرة للتواصل لهدنة بين الطرفين.

وتابع محمد عبد الرازق، أن العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري لم يكن لها مثيل من قبل واوقعت مجموعة كبيرة من الخسائر البشرية لإسرائيل.