الوكالة الدولية للطاقة تحذر من استهداف المنشآت النووية في إسرائيل

قال نائب المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاربعاء، أن أي استهداف لمنشأة نووية في الاحتلال الإسرائيلي سيكون له تأثير خطير يساوي القنبلة القذرة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت حوالي 5000 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المواجهات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحصى حتى الآن 1000 جثة لمنفذي الهجمات في الأراضي الإسرائيلية ويبدو أنهم خططوا لاحتلال وليس لهجوم.

وفي وقت سابق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تحارب على 3 جبهات، معترفًا بتلقيه خسائر كبيرة جدًا جراء عملية “طوفان الأقصى”.