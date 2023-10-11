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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: خفض أسعار السلع والدواجن بما يصل لـ25% يخفف حدة تأثير التضخم

السلاموني
السلاموني

أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، والتي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 أكتوبر.

وأشار السلاموني، في بيان، إلى أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ سيعمل على تخفيف العبء على المواطن، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم، لافتا إلى أنه ورغم تكل الظروف، نجحت الدولة في توفير كافة السلع الغذائية، سواء خلال فترة جائحة كورونا، أو خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان  مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سلع " السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"  بنسب تتراوح من 15 الى 25% ، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية و المجمدة والبيض 15%  يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي تعاني منها غالبية دول العالم. 

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ونوه بأن انخفاض أسعار هذه السلع اعتبارا من يوم السبت المقبل، سيسهم في تخفيف حدة تأثير التضخم، مشيدا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، كما تحرص غرفة صناعة الحبوب  بشكلٍ دائم  على توفير المواد الغذائية والسلع الرئيسية والاستهلاكية اليومية لكافة الفئات بأسعار مخفضة.

وأضاف" السلامونى" أن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع طرح المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة  وأيضا مبادرة كلنا واحد وكذلك إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة  بالمنتجات  الغذائية  في الميادين العامة والقرى ،كذلك مد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصولهم على كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،الأمر الذى سيؤدى الى تراجع الأسعار في الأسواق.

ولفت إلى أنه تم توفير ما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والأرز والمكرونة والفول وغيرها من السلع الأخرى، حيث يتم طرح كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وعبوة زيت الطعام 800 جرام بسعر 30 جنيها، ويستفيد من منظومة التموين ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، بجانب صرف الخبز المدعم  لما  يقرب من 72 ملون مواطن بسعر 5 قروش للرغيف رغم أن تكلفة الرغيف تتجاوز 90 قرشا، إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية الى 127.7 مليار جنيه بعدما كانت لا تتعدى 31 مليار جنيه في عام 2014 مما يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الخبز والسلع الغذائية .

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