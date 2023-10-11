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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة بسعر زهيد.. موبايل شاومي الجديد Redmi 12 توأم iPhone 13

آيفون الغلابة بسعر
آيفون الغلابة بسعر زهيد..موبايل شاومي الجديد Redmi 12 توأم i

في تطور مدهش في عالم الهواتف الذكية، أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi 12 الذي يتمتع بمواصفات تذكر وسعر منخفض، والذي يثير تساؤلات حول إمكانية منافسته للهواتف الرائدة مثل iPhone 13 Pro. في هذا التقرير، سنستعرض مواصفات هاتف شاومي Redmi 12 ونقارنها ببعض مواصفات iPhone 13 Pro لنتساءل عما إذا كان هناك فعلاً تفوق لـ Redmi 12 على هذا الهاتف الراقي من آبل.

Redmi 12

يأتي هاتف شاومي Redmi 12 بشاشة IPS LCD بحجم 6.79 بوصة ودقة عرض تصل إلى 1080 × 2460 بكسل. يضم الهاتف معالج MediaTek Helio G88 ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. يتميز Redmi 12 أيضًا بنظام تشغيل MIUI 12.5 مبني على نظام التشغيل Android 12.

من ناحية الكاميرا، يحتوي Redmi 12 على نظام كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، يأتي iPhone 13 Pro بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة وبدقة عرض تصل إلى 1170 × 2532 بكسل. يضم الهاتف معالج A15 Bionic مع محرك Neural Engine من آبل، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

فيما يتعلق بالكاميرا، يحتوي iPhone 13 Pro على نظام كاميرا خلفية ثلاثية متطورة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 13 Pro

إن مقارنة المواصفات بين شاومي Redmi 12 وiPhone 13 Pro تكشف اختلافات واضحة بين الهاتفين. يتفوق iPhone 13 Pro في عدة جوانب، بما في ذلك قوة المعالج وسعة الذاكرة وجودة الكاميرا. يعتبر iPhone 13 Pro هاتفًا راقيًا يستهدف فئة المستخدمين الراقية ويقدم تجربة متميزة في الأداء والتصوير.

من ناحية أخرى، يتميز شاومي Redmi 12 بأنه هاتف متوسط المدى يقدم أداء جيدًا بالنسبة لسعره. يعتبر Redmi 12 خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بميزانية محدودة وتجربة استخدام جيدة بصورة عامة.

من الواضح أن iPhone 13 Pro يتفوق على شاومي Redmi 12 في العديد من الجوانب الفنية والتقنية، ولكن يجب أيضًا أخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الأسعار بين الهاتفين. يمكن لـ Redmi 12 أن يكون خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أداء مقبول بتكلفة منخفضة وبنفس تصميم ال iPhone.

بشكل عام، يعتمد اختيار الهاتف المناسب على احتياجات وميزانيات المستخدم. إذا كانت الميزانية محدودة وتهم الأداء المعقول، فقد يكون شاومي Redmi 12 خيارًا جيدًا. ومع ذلك، إذا كانت الجودة والأداء العاليين هما الأهم بالنسبة للمستخدم، فسيكون iPhone 13 Pro هو الخيار المفضل.

على الرغم من ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا التقرير يقتصر على مقارنة بعض المواصفات الرئيسية بين الهاتفين، ولا يغطي كافة الجوانب والميزات المتاحة في كل منهما. لذا، ينبغي على المستخدمين تقييم المزيد من المعلومات والاعتماد على تفضيلاتهم الشخصية عند اتخاذ قرار شراء هاتف جديد.

Redmi Redmi 12 iPhone 13 Pro MediaTek Helio G96 Mediatek

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