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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من برد الخريف؟.. نصائح سحرية

نزلات البرد
نزلات البرد

مع التقلبات الجوية المصاحبة لموسم الخريف،تنتشر عدوى نزلات البرد ويُصاب ملايين الأفراد بالأنفلونزا كل عام، وفي حين يتماثل معظمهم للشفاء خلال أسبوع من الزمن، والبعض يأخذون وقت فى الشفاء  بسبب الأنفلونزا، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للأنفلونزا: الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف

يمكن أن يسري فيروس الأنفلونزا على مدار العام، مما يسبب تفشيه بشكل غير منتظم، لكن الوقاية تظل عاملاً مهماً.وفيما يلي نصائح للمساعدة على حماية نفسك ومن حولك من الأنفلونزا.وفقا لموقع healthdirect

 

الوقاية من نزلات البرد:


أكد خبراء ألمان أن النساء يحتجن لساعات نوم أطول من الرجال ،كما أكد أطباء أمريكيون مختصون أن المرء يحتاج ما بين 7 و9 ساعات من النوم في فصل الخريف.

الحرص على نظام غذائي مناسب لأن له دوراً مهماً في تقوية مناعة الجسم. فنسبة 70 بالمئة من جميع الخلايا المناعية توجد في الأمعاء. ولتفادي المرض والحفاض على صحة جيدة خلال الخريف ينصج باتباع النظام الغذائي الموسمي،

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أطعمة تساعد على الوقاية من السرطان


يجب غسل اليدين عدة مرات على مدار اليوم للتخلص من مختلف البكتريا بها. وفقا لدراسة قامت بها جامعة ريغنسبورغ الألمانية.

وينصح الخبراء بالخروج إلى الطبيعة والاستفادة من أشعة الشمس ومن الضوء الطبيعي الذي يساعد الجسم على إفراز فيتامين السعادة D.

وبالنسبة للإشخاص الذين لا يتحملون البرد في الخارج يمكن أن يقوموا بتمارين رياضية داخل البيت أو صالات اللياقة الرياضية .


كما يجب تهوية الغرفة بانتظام، وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق البدني. ومن الأفضل التطعيم ضد الإنفلونزا".

ارتداء ملابس تتوافق مع الطقس في الهواء الطلق. كما أن التغذية الصحية تقلل من خطر الإصابة.

يجب الامتناع عن إضافة اليود إلى السائل المستخدم في الغرغرة. لأن اليود يسبب جفاف الغشاء المخاطي للفم، ما يؤدي إلى انخفاض وظائف الحماية الطبيعية بالإضافة إلى رد فعل تحسسي.

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