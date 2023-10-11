لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتا، كقناعة المرء بدينه".

وأضاف رضوان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن مصلحة الشعب الفلسطيني هي الوجهة وإليها نصبوا.

وأوضح طارق رضوان أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تطالب المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان، أن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يضعوا في اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمبرمة فـي 12 أغسطس 1949.

وتساءل رضوان: “إلي متي سيصمت ويغض المجتمع الدولي أبصاره، واتباع سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية؛ لحماية مصالحهم ومصالحهم فقط؟"، مستطردا: “آن الأوان لمراجعة المواقف والمعايير التي يتم التعامل بها”.