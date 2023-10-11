أخبار التوك شو| أخطر تصريح للرئيس السيسي ومصادر رفيعة المستوى تنفي تقارير إسرائيلية

تناولت برامج التوك توك، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات العامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





طقس خريفي.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية، والأجواء خريفية مستقرة بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تصل لـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الطقس نهارا خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط.

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد من قبل أنه لا تفريط في سيناء، والموت أفضل من التفريط في الأرض، مضيفا أن مخطط بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل معروف من زمن بعيد من أجل تهجير سكان غزة من فلسطين إلى سيناء.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

قناة العربية تكشف الدمار والقتل والخراب في اليوم الخامس للحرب على غزة.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" يوم خامس من الدمار والقتل والخراب.. غزة تفيض جثثاً".



وزير العدل الفلسطيني: ندعو لعقد جلسة بمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.

ملك الأردن: فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنّ الشعب الفلسطيني من حقه الحصول على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.



بسبب نزاع فني.. حجب أغاني العندليب عبد الحليم حافظ من «يوتيوب»

عرضت قناة “العربية مصر”، تقرير فيديو بعنوان: "منها "قارئة الفنجان".. نزاع فني جديد يتسبب في حجب أغاني العندليب من على يوتيوب".

شاهد.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ، في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

مصادر رفيعة المستوى: لا صحة لإبلاغ مصر إسرائيل بنية حماس في تنفيذ الهجوم

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.