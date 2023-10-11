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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

صدى البلد

بعث شيخ الازهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب رسائل للامة العربية والفلسطينيين والأولئك المتمسكين بأرضهم، أنه “خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ، من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين”، واعلموا أن في ترك أراضيكم؛ موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.

رسائل شيخ الازهر الي الامة العربية 

طالب شيخ  الأزهرفي بيانه  الحكوماتِ العربيةَ والإسلاميةَ، باتخاذ موقف جادٍّ وموحدٍ في وجه هذا الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لكل حقوق الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها- ولا يزال- في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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