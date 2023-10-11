سامح شكري: مستمرون في العمل على احتواء الأزمة الفلسطينية بكل الوسائل

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع الاتحاد الأوروبي في دول الخليج شمل الحديث عن الأزمة الحالية والاهتمام المشترك، لتخفيض حدة التوتر، ومنع إنزلاق المنطقة وتوسيع رقعة الصراع.



وأضاف سامح شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الإيطالي، أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا في دول الخليج، وصدر عنه بيان، يناشد بضرورة تخفيض حدة التوتر، ومراعاة القانون الدولي والإنساني.



وشدد على أهمية توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء بقطاع غزة، متابعا: مستمرون في العمل على احتواء الأزمة بكل الوسائل.