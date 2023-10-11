لا تهاون في أمن مصر| حماه الوطن يستنكر موقف المجتمع الدولي لأجل غزة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا وإن مصر لم ولن تتواني لحظة في الدفاع عن القضية وهي من المبادئ الثابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين علي هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.



وأضاف نصير أن مصر تؤكد دائما في كافة المحافل علي دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وندد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالانتهاكات التي يقوم به الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني.



وأكد نصير علي ان كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه امر مرفوض. ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.



واستنكر أمين عام حزب حماة الوطن موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه.



وأشاد بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل

كل الأسلحة المحرمة دوليا.



وطالب أمين عام حماة الوطن المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة لان التصعيد الحالي خطيرا وتداعياته قد تطول أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين.