عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا تهاون في أمن مصر| حماه الوطن يستنكر موقف المجتمع الدولي لأجل غزة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا وإن مصر لم ولن تتواني لحظة في الدفاع عن القضية وهي من المبادئ الثابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين علي هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.


وأضاف نصير أن مصر تؤكد دائما في كافة المحافل علي دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.


وندد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالانتهاكات التي يقوم به الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني.


وأكد نصير علي ان كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه امر مرفوض. ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.


واستنكر أمين عام حزب حماة الوطن موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه.


وأشاد بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل
كل الأسلحة المحرمة دوليا.


وطالب أمين عام حماة الوطن المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة لان التصعيد الحالي خطيرا وتداعياته قد تطول أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

ترشيحاتنا

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعي وفاة 14 من افراد اسرته بين اطفال وامهات..التفاصيل الكاملة

بمشاركة قطر.. أمريكا تتدخل لإطلاق سراح الأسري الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية

أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسي يعمل منذ 10 سنوات بدون نوم ..فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار بعد معلومة عن قرار خطير لـ الفيدرالي الأمريكي

طوفان الأقصى.. إسرائيل تحت القصف وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الاحتلال يواجه كارثة.. أمريكا تستعد للتحرك عسكريا لإنقاذ إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ