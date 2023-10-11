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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات الجيرة..

القصة الكاملة لإنهاء حياة ممرض على يد سائق توكتوك وشقيقه بالإسكندرية

ق.تل شخص متأثرا بإصابته،  عقب طعنه بآلة حادة بمنطقة الهانوفيل غربي محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات الجيرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوصول شخص مصاب بجروح وتوفى بسبب إصابته، داخل مستشفى العجمي العام.

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على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص وفاة ممرض بمستشفى الناريمان، يقيم بمنطقة الهانوفيل.

 

وأفادت التحريات أن الممرض أصيب بجروح قطعية بفروة الرأس وجروح بالذراعين وكسر بقاع الجمجمة، وتوفى فور وصوله المستشفى.

 

وكشفت التحريات أيضا وقوع مشادة بين المتوفي وبين سائق توكتوك وشقيقه، يعمل سائق أيضا، بسبب خلافات الجيرة، والتي تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على المجني عليه بسكين كبير وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

تحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة، وجرى القبض على المتهمين والأداة المستخدمة "س.كين"، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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