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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم انصراف في مهرجان القاهرة.. أين يقضي عمرو دياب عيد ميلاده؟

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم انصراف في مهرجان القاهرة

انتهت المخرجة جواهر العامري من مراحل الإنتاج للفيلم السعودي القصير انصراف، الذي يتناول قضايا الاستقلالية والتبعية، على أن يكون عرضه العالمي الأول في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر، الفيلم إنتاج مشترك بين الشركتين، بينما تتولى فرونت رو توزيعه عالميًا.


 

أحمد سعد ورامي صبري.. تعرف على قائمة الحفلات المؤجلة تضامنا مع فلسطين

قرر عدد كبير من المطربين تأجيل حفلاتهم الغنائية والتى كان من المفترض أن يحيوها خلال هذه الأيام وذلك تضامنا منهم مع القضية الفلسطينة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات من الجانب الإسرائيلي وكان على رأس هؤلاء المطربين رامي صبري الذى أعلن عن تأجيل حفله المنتظر بالأردن يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

 

أين يقضي عمرو دياب عيد ميلاد.. المكان سيصدمك

يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ62، ويقضى عيد ميلاده في الاستديو حسبما ظهر من رسالة ابنته له.

 

جنا عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده.. ورد غريب من الهضبة

حرصت "جنا" ابنة الهضبة عمرو دياب على تهنئة والدها بعيد ميلاده الـ62، وذلك من خلال رسالة قامت بإرسالها له على هاتفه الخاص وقامت بنشر صورة ضوئية منها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

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