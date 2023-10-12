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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة للشعب المصري.. وشكري: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

خبير عسكري : تل أبيب فشلت في التصدي لضربات المقاومة الفلسطينية
قال اللواء طيار هشام الحلبي،  مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن إسرائيل فشلت بشكل استراتيجي في عملية "طوفان الأقصى" التي أُعلنت على تل أبيب من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما حدث ضرب سمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية عالميًا.

 

بلاش تمشوا ورا الشائعة دي .. مناشدة عاجلة من الصحة للمصريين
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشائعات التي تنتشر حول وزارة الصحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمر متوقع في ضوء ما عرضته وزارة الصحة من نجاحات وإنجازات كبيرة، بداية مما تم عرضه في مؤتمر حكاية وطن، فضلا عن الجائزة التي تسلمتها مصر كأول دولة على مستوى العالم تحصل على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي من منظمة الصحة العالمية.

 

بوتين: غزة جزء من أرض فلسطين ودعوات المغادرة لسيناء ليست أمرا يؤدي للسلام
أكدت وكالة نوفوستي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أن الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون أرضهم تاريخيا وكان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها ‎غزة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

تبدأ غدا.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة سارة للشعب المصري
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر تنظم غدا احتفالا هائلا يليق بحجم مصر، رافضا الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالاحتفال، من أجل الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة. 


البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن الحصار على غزة |فيديو
أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لـ  وزراء الخارجية العرب بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

شكري : مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية
أكد سامح شكري وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والتهجير على حساب دول المنطقة، حسبما أفادت " إكسترا نيوز في خبر عاجل ".

الحكومة : خفض الأسعار 25% | وإجراءات حادة ضد المتلاعبين .. فيديو
كشف سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل مبادرة الدولة لـ خفض أسعار السلع الغذائية.

 

الخارجية الفلسطينية: مصر بيت العرب الأول ونتعرض لحرب إبادة مسعورة
وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، تحية إجلال لأهالى غزة مؤكدا أنهم حرب إبادة مسعورة يوجهها الإحتلال الغاشم.

 

جامعة الدول العربية: ما يحدث في قطاع غزة الآن مجزرة ونرفضها تماما
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع في قطاع غزة، وتلك الاحتمالات، من الممكن أن تدفع بالمنطقة إلى وضع غير معلوم، متابعا: نرى جميعا أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه.
 

اخبار التوك شو مصر فلسطين أحمد موسى

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