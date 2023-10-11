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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كشف سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل مبادرة الدولة لـ خفض أسعار السلع الغذائية. 

وأكد الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن المستهدف من المبادرة هو خفض أسعار الغذائية الأساسية من  15% لـ 25% ، ثم تثبيتها لاحقا.

موعد التطبيق ونسبة التخفيض|التفاصيل الكاملة لـ مبادرة خفض أسعار السلع

مبادرة خفض أسعار السلع 

 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تخفيض الأسعار لن يكون فى المنافذ التابعة لوزارة التموين فقط، وإنما كل المحلات والمنافذ الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية وسيتم تطبيق حد أقصى للسلع.


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بعد مناقشات مع كافة الأطراف المعنية، مثل اتحاد الصناعات بناء على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق إجراءات حادة ضد أي تاجر يتلاعب بالأسعار.

 

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