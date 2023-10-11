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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القصف الثلاثي .. دفاع الاحتلال : لم نرَ هذه الأحداث منذ 1948

وزير دفاع الأحتلال
وزير دفاع الأحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت ،اليوم الأربعاء، إن ما تعرض الاحتلال له لم ير مثله منذ عام 1948 أي منذ إعلان قيام دولة الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما.

وأضاف جالانت أن الاحتلال يمر بأوقات صعبة ويؤكد انتصاره على إرادة المقاومة الفلسطينية.

  وأشار وزير دفاع إسرائيل أن الاحتلال سيرد على الهجمات بالدم والنار.

وبدأت المقاومة الفلسطينية والجولان ولبنان هجوم ثلاثي على حيفا وتل أبيب مساء اليوم. 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة وشمال فلسطين المحتلة عقب اختراق المسيرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأستمرار صافرات الإنذار في الجولان ومنطقة حيفا.

وقالت إن هناك هجوم بنحو 20 طائرة مسيرة من الجولان السوري وجنوب لبنان على شمال دولة الاحتلال.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم ، مسؤوليتها عن قصف "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت" برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية ، بأن طائرة مسيرة من لبنان ضربت مستوطنة ديمونة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن طائرة بدون طيار من لبنان ضربت مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.

وقال مراسل سكاي نيوز إن الأحتلال الإسرائيلي طلب من المواطنين في ديمونة الدخول إلى الملاجئ بعد اقتراب المسيرات منها.

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