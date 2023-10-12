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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقتهم 5.5 مليون جنيه من صاحب شركة بالمعادي

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس ٤ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 5.5 ملايين جنيه من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب انتحال صفه رجال شرطة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين للتحقيق معهم.

وكان قد ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتورطين في واقعة الاستيلاء على 5,5 مليون جنيه من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب انتحال صفه رجال شرطة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، و فنى كاميرات ، وكهربائى مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام موظفين بالشركة ملك الاول وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 مليون و 500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة ، وإصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والإستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار ، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعــة 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، أمكن ضبط 4 متهمين ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - 2 سلاح أبيض "مطواة" وسيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمان الهاربان عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن باقى المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمان الهاربــــان.

بإستدعاء المجنى عليهـــــما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بارتكاب الواقعة.

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