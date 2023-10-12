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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. نظر ثاني جلسات محاكمة اليوتيوبر المتهم بسب وقذف منى زكي

منى زكي
منى زكي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة اليوتيوبر "أحمد وجيه" المتهم بسبه وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب".


تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".


وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.


وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات، وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيل عن النقابة، ووكيل خاص عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف الذكر.

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