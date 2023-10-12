جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.



وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.



وأفاد مراسل وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

وقالت إن المستشفيات في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، لافتة إلى أن الجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب "إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

وقالت إن الوضع الصحي "بات لا يحتمل الصمت"، مشددة على ضرورة "التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

