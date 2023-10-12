وفد مصري يسافر إلى الهند للمشاركة في قمة المتحدثين البرلمانيين

يشارك وفد برلماني مصري في أعمال قمة المتحدثين البرلمانيين التاسعة P-20 التي تستغرق يومين بدولة الهند.

ويضم الوفد، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.



كما يضم الوفد، النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وتهدف إلى تحقيق بعد برلماني للحوكمة العالمية، ويأتي الموضوع الرئيسي بعنوان (البرلمان من أجل أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد).

ويشارك في القمة 25 متحدثا و10 نواب رئيس إلى جانب 50 عضوا في البرلمان من محتلف الدول.