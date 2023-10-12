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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة خط بترول داخل أرض زراعية في قليوب

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس 3 مزارعين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة خط بترول بمنطقة بلقس دائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، عن طريق تركيب "محبس" بإحدر الأراضى الخاصة للاستيلاء على المواد البترولية.

واعترف 3 مزارعين تم القبض عليهم فى قليوب بتهمة سرقة خط بترول أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، أنهم ركبوا محبسا بخط البترول يمر بمنطقة زراعية واستولوا على كميات من السولار.

وأضاف المتهمون أنهم كرروا عملية الاستيلاء على السولار عدة مرات حتى ألقى رجال المباحث القبض عليهم وأرشدوا عن كمية من السولار المستولى عليها.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان المحبس المستخدم فى الاستيلاء على كميات السولار، كما تم الاستماع لأقوال مسئول الأمن الخاص بشركة البترول مكتشف السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتمكنت الداخلية من ضبط 3 مزارعين بالقليوبية لقيامهم بتركيب محبس بأحد خطوط نقل المواد البترولية وسرقة كمية من السولار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من مسئول الأمن بإحدى شركات البترول، باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكى داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مزارعين، مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 جركن بهما كمية من السولار. 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

قليوب القليوبية سرقة خط بترول وزارة الداخلية محكمة قليوب الجزئية

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