مذيعة mbc تنجو بطفلها من الحرب في فلسطين

خرجت المذيعة الفلسطنية عزة عزور من بفلسطين برفقة ابنها بعد دخول الجيش الي البلاد وتدميرها .

وكتب عزور من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" حبايبي بعتذر كتير اختفيت عنكم من امبارح العصر لليوم .. راح ارجع للتغطية راندل الوضع الماساوي في غزة .. والواقيع الاليم لاهلها .. شي شي لا يصدق .



وتابعت :" بنص الليل اضطرينا نطلع انا وابني .. عشان نلحق الحدود .. لان احنا كفلسطينيين محرومين من ابسط حقوقنا وهي السفر .. مسموحلنا السفر فقط من خلال معبر واحد فقط .. وكان المعبر مغلق بالايام السابق ولان اليوم راح يفوق ١٠٠٠ شخص .. فكان لازم نقطع مشوار في مخاطرة تزامن مع دخول الجيش للمدينه اللي انا فيها .. فيعني ساعات من بس حرق الاعصاب والتوتر

حاليا كتير تعبانة جسديًا ا ونفسيًا ولكن كل هذا لا يقارن باللي عم يعشوه الناس في قطاع غزة .. انقطاع كامل للكهرباء والماء والغذاء وقصف وشهداء في كل مكان وتدمير بنية تحتيه ".