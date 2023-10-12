السيسي يشهد عرضا مميزا للقوات الخاصة في حفل تخرج الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض القوات الخاصة بالقوات المسلحة في حفل تخرج الكليات العسكرية، باستخدام عدد من محدثات الصوت.

عرض قوي للقوات الخاصة

ويشهد العرض قيام طائرات الأباتشي بمهمة تأمين عمل قوات الصاعقة، وتوفر الغطاء لقوات الصاعقة خلال تنفيذ المهام المختلفة، وتتقدم الطائرات المحملة برجال الصاعقة لتنفيذ المهام الاقتحام الرئيسي للمنشآت.

وتعتبر القوات الجوية جزء لا يتجزأ من تنفيذ الصاعقة لمهامها المختلفة، بما تقدمه من دعم فعال للقوات، وتنفيذ الحماية والغطاء الجوي لها، وفي الأمام ينفذ مقاتلي الصاعقة اجتياز الموانع المختلفة، واقتحام المباني المختلفة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).