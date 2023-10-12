حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى زامبيا

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره الزامبي، في اللقاء المقام وديا ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية.

مرر زيزو عرضية بالمقاس على رأس حمدي فتحي الذي تقدم في منطقة جزاء زامبيا وسجل الهدف في الدقيقة 94 من عمر المباراة.



تفاصيل المباراة..

تسلم حمدي فتحي كرة من احمد فتوح من الجهة اليسرى وتوغل بين دفاع زامبيا واطلق صاروخية تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وحرم المنتخب المصري من هدف مبكر.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة تواجد محمد صلاح داخل منطقة جزاء زامبيا وسدد كرة قوية ولكن ابعدها مدافع زامبيا.

وبدأ منتخب زامبيا الهجوم في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ووصل منطقة جزاء منتخب مصر وسدد مهاجم زامبيا كرة أرضية ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد، وأبعدها عن مرمى الفراعنة.

وسدد لاعب زامبيا صاحب الرقم 20 كرة صاروخية بعد أن تلاعب بدفاع منتخب مصر ولكن علت المرمى ومرت بسلام.

وفي الدقيقة 28 وصل تريزيجية لاعب منتخب مصر بالكرة بمهارة رائعة لمنطقة جزاء منتخب زامبيا، وسدد أرضية قوية ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن المرمى ببراعة.

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باللاعب احمد سيد زيزو بدلا من محمد النني لاعب الوسط في بداية شوط المباراة الثاني.

دخل محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر منطقة جزاء زامبيا في الدقيقة 53، وراوغ بعض المدافعين وسدد جرة رائعة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 56، سدد فتوح لاعب منتخب مصر كرة على مرمى منتخب زامبيا ولكن كانت ضعيفة ولم تشكل اي خطورة.

مرر زيزو كرة بينية مميزة تسلمها تريزيجية برأسية كادت ان تسكن الشباك لولا العارضة التي انقذت زامبيا من هدف اول.

غاب الدفاع المصري في احد الكرات لمنتخب زامبيا الذي وصل بكرة رأسية كادت أن تسكن الشباك في الدقيقة 70 من عمر المباراة.



تشكيل الفراعنة في مباراة اليوم أمام زامبيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد " حمدي فتحي " ومحمد النني .

خط الهجوم : محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد .