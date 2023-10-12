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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف انقطاع الإمدادات العالمية.. طوفان الأقصى يرفع أسعار الغاز الأوروبية

صدى البلد

سجلت أسعار الغاز الأوروبية أعلى مستوى لها منذ مارس يوم الخميس مع قلق التجار من تضرر إمدادات الطاقة العالمية بسبب تعطل خطوط الأنابيب والصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

 

وفقا لفاينانشال تايمز، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي، بما يصل إلى 14.2 في المائة لتصل إلى 53 يورو لكل ميجاوات في الساعة، الأمر الذي رفع مكاسبها إلى أكثر من 30 في المائة منذ عملية طوفان الأقصي ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي.

 

طوفان الأقصي أحدث هزة للسوق التي كانت متقلبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وانخفضت الأسعار من ذروة تجاوزت 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة في أغسطس 2022، وملأت أوروبا مخزونها من الغاز إلى حد كبير استعدادًا لفصل الشتاء، مما يحميها من المزيد من الاضطراب.

 

لكن الارتفاعات المستمرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات والمستهلكين بمجرد تضاؤل المخزون الشتوي في القارة. وبينما تجاهلت أسواق النفط إلى حد كبير تأثير الصراع، تزايد قلق التجار بشأن التهديدات التي تواجه الإمدادات في جميع أنحاء العالم.

 

قال إدوارد جاردنر، خبير اقتصادي السلع في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الخميس: "لقد ارتفعت أسعار الغاز بسبب انخفاض العرض، ولكن الأهم من ذلك هو المخاطر التي تهدد العرض". ربما يكون القلق الأكبر هو أن الصراع بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يمكن أن يتحول إلى صراع إقليمي".

 

وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الاثنين شركة شيفرون الأمريكية بتعليق العمليات مؤقتا في حقل تمار للغاز، وهو الأقرب من بين ثلاثة مشاريع بحرية إسرائيلية للغاز إلى غزة، بسبب مخاوف أمنية.

 

وتمثل منطقة تمار نحو نصف إنتاج إسرائيل السنوي من الغاز الذي يزيد عن 20 مليار متر مكعب، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس. 

 

 

أسعار الغاز الأوروبية إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

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