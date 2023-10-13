ترامب: إسرائيل ستكون آمنة إذا انتخبت رئيسًا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إسرائيل سوف "تعيش في آمان" في حال انُتخب رئيسًا للولايات المتحدة في انتخابات 2024، موجهًا انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، متهمًا إياها بأنها أدخلت العالم في فوضى.

وأضاف ترامب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لم يكن هناك صديق أو حليف أفضل لإسرائيل من الرئيس دونالد جيه ترامب. تحت قيادتي، وقفت الولايات المتحدة في تضامن كامل مع إسرائيل، ونتيجة لذلك، أصبحت إسرائيل آمنة، وكانت أمريكا آمنة، وللمرة الأولى منذ عقود، قطعنا خطوات تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، قال جميع الخبراء إنه لا يمكن تنفيذ اتفاقيات إبراهيم، لكننا أنجزناها، وتمكنا من وضع الشرق الأوسط في اتجاه جديد وإيجابي".

وتابع: “لقد أدى ضعف الفاسد جو بايدن وعدم كفاءته إلى تمكين وتشجيع أعداءنا في جميع أنحاء العالم، والآن فُقد الكثير من الأرواح دون داع. يا له من فشل فظيع ارتكبه بايدن في إرسال 6 مليارات دولار إلى إيران، في عملية تبادل رهائن بسيطة”.

وأردف بالقول: "في حين أن إيران هي الدولة الراعية للجماعات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله وغيرهما. لقد سمح تخفيف بايدن الكبير للعقوبات بما يتراوح بين 80 و100 مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني، والتي استثمر النظام معظمها في تمويل حملاته الإرهابية الدموية في جميع أنحاء العالم. عندما كنت رئيسًا، وبسببي فقط، كانت إيران مفلسة، وكانت ترغب في عقد صفقة. لا عجب أن العالم في حالة من الفوضى المطلقة! مع عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، ستكون إسرائيل والجميع آمنين مرة أخرى".

والخميس، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن تصريحات ترامب التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية".

وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أميركي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع.