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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور يُهنئ الفائز بالمركز الأول في مسابقة لندن لتطوير فاعلية الألواح الشمسية

الطالب الفائز بالمركز
الطالب الفائز بالمركز الأول في مسابقة لندن

هنأ د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطالب/ يوسف ياسر من الفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال جامعة النيل؛ لحصوله على المركز الأول عالميًّا في مسابقة لندن (international inovation & trade expo 2023) عن مشروعه لتطوير فاعلية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

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وأشاد الوزير بما حققه الطالب من إنجاز متميز باختيار مشروعه من بين 2000 مشروع في هذه المسابقة العالمية التي تعد منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة؛ لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.


ووجه د.أيمن عاشور الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة على دعمها للطالب للمشاركة في المسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لجميع الطلاب من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.

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