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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: الانتهاء من أعمال تنسيق تسكين طلاب الجامعات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال تنسيق تسكين طلاب الجامعات بمختلف الكليات والذين وصل عددهم أكثر من 120 ألف طالب.


وأضاف المصدر أنه التسكين يتم وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن التقدم الطلاب للالتحاق بالكليات قد انتهت، مضيفا أن الدراسة منتظمة حاليا في جميع الأقسام.

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وكان قد أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، على انتظام الدراسة في الجامعات خلال الأسبوع الثاني من الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


واضاف المصدر لصدى البلد أنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، حيث الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024


وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

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