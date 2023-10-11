تعيين الدكتور ماهر مصباح أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ماهر عبدالفتاح محمد مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق للعمل أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية.

جدير بالذكر أن الدكتور ماهر مصباح شغل عدة مناصب قيادية منها الرئيس الأسبق لجامعة السويس، والعميد الأسبق لكلية هندسة بترول والتعدين جامعة قناة السويس، وله أكثر من ٣٠ بحثًا علميًا منشورًا في العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات العالمية والمحلية، كما حصل على جائزة عبدالله المبارك الصباح فى الدراسات المائية .

وكان قد ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.

وأشار إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري