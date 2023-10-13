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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أول طائرة إغاثة تركية مطار العريش الدولي لدعم غزة

صدى البلد

أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية ، بهبوط أول طائرة تركية تحمل مساعدات موجهة إلى سكان قطاع غزة في مصر.

ووصلت الطائرة إلي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم، لإدخال تلك المساعدات إلي قطاع غزة.

وتحمل الطائرة التركية 24 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات المستشفيات بقطاع غزة.

ومن المتوقع أن تصل طائرتين أخرتين المطار بحمولات قد تصل إلى 60 طنًا للطائرات الثلاث، خلال الساعات القادمة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت مصر، في البيان، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

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