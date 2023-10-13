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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

قال نائب الأمين العام لـ حزب الله في لبنان نعيم قاسم، اليوم الخميس، إن عملية طوفان الأقصى كشفت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضعيفة بذاتها والمجرم الأول هو الرئيس الأمريكي جو بايدن والتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف قاسم خلال وقفة تضامنية مع غزة في بيروت: "لا تهمّنا بوارجكم ولن تخيفنا أسلحتكم ولا تصريحاتكم ولا مواقفكم وسنكون لكم بالمرصاد وسنواجه لتبقى المقاومة قائمة بهذه الأرض".

وأشار إلى أن حزب الله معني بمعركة المقاومة والتحرير وكل الأمة يجب أن تشارك بالوسائل المتاحة لديها في عملية المواجهة مع إسرائيل.

وتابع: "نحن كحزب الله نساهم بالمواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا ونتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين الوقت لأي عمل سنقوم به".

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أنه لن تؤثر علينا الاتصالات في الكواليس التي جرت معنا من قبل دول كبرى وعربية ومبعوثين من الأمم المتحدة للطلب منّا ألا نتدخل في المعركة.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني أن الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب.

واعتبر حزب الله اللبناني في بيان له، الولايات المتحدة شريكاً كاملاً في العدوان الصهيوني وحمّلها المسئولية التامة عن القتل والإجرام والحصار والمجازر.

كما طالب حزب الله الجماهير العربية والإسلامية بإدانة التدخل الأمريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضحه على المستويات كافة.

وشدد على أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو يكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم المجازر.

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