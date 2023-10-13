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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دادينا.. طرح أحدث أغاني بهاء سلطان على يوتيوب

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة التي تحمل اسم دادينا، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية دادينا لـ بهاء سلطان، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي. 

كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

عملنا كل حاجة صح 
مع اللي غدروا بينا
وياما لعبوا بينا
وقلنا ما علينا
لكن خلاص ده كله بح
م الطيبة إحنا إتعافينا
وفهمنا مين معانا
وعرفنا مين علينا
نشيل ليه شيله مش شيلتنا
و نخش ليله مش ليلتنا
ما فضيناها سيرة
ما بالسلامة نشوف راحتنا
ده احنا ضحينا ب حياتنا
عملنا حاجات كتير
دادينا دادينا دادينا دادينا
لقينا اللي دايس علينا
دادينا دادينا دادينا و هاتينا
دادينا ماحدش مقدر هاتينا
و أخرة ده كله إتنسينا
يا عيني يا عيني يابا
يا عيني يا عيني يابا
يا عيني يا قلبي علينا
فيها اللى قل و إستغل
و اللى باعنا بيعه
عاشرنا ناس فظيعه
ناس محتاجين قطيعه
قابلنا شر شفنا غل
وقولنا توبه يابا
عايشين في وسط غابه


وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.

الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.

 

إلغاء حفل بهاء سلطان

وقرر القائمون على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، وعايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة  والذى كان من المقرر إقامته غدا  بالكويت. واحتفل تامر عاشور  بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

 

 

أحدث أعمال بهاء سلطان 

وتعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “زبدة سايحة”، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء. الفيلم من المقرر أن يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

وأعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".

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