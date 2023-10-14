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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السمنة أثناء الحمل.. خطر خفي يهدد صحة الأم والطفل

الحمل
الحمل

السمنة أثناء الحمل يُعتبر مسألة صحية هامة تهم كل من الأم والجنين، وقد تكون للسمنة خلال فترة الحمل تأثيرات سلبية على الصحة العامة، وقد تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية للأم والطفل. إليك بعض الآثار المحتملة للسمنة أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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1. مشاكل صحية للأم: السمنة أثناء الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية. قد تكون المشاكل الصحية للأم تشمل أيضًا صعوبة التنفس، وآلام الظهر والمفاصل، ومشاكل في النوم، واضطرابات الهضم، وتكون الجروح أكثر صعوبة في التئامها.

2. مضاعفات الحمل: السمنة قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات خلال فترة الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي والسكري الحملي وتكون جنين كبير للعمر الحملي والولادة المبكرة. قد تحتاج النساء السمينات أثناء الحمل إلى رعاية طبية مكثفة ورصد دقيق لصحتهن وصحة الجنين.

3. صحة الجنين: السمنة أثناء الحمل قد تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية للجنين. قد يكون للأطفال المولودين من أمهات سمينات مخاطر أعلى للإصابة بالسمنة وأمراض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التنمية. قد تزيد السمنة أيضًا من خطر حدوث مشاكل في النمو والتطور العقلي والتوتر الأكبر عند الأطفال.

من المهم أن يكون لدى النساء الحوامل الوزن المناسب قبل الحمل وأن يتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا أثناء الحمل. ينبغي على النساء السمينات أثناء الحمل استشارة الطبيب للحصول على إرشادات صحية ملائمة ومراقبة صحتهن وصحة الجنين بشكل دقيق. كما يُنصح بممارسة النشاط البدني المعتدل والمناسب للحمل، بعد استشارة الطبيب.
 

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