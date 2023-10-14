مروة الرفاعي لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك: لا تختاروا بالأهواء الشخصية والصداقات

أكدت مروة الرفاعي المرشحة على عضوية نادي الزمالك أن حلمها يتمثل في عودة الزمالك إلى سابق عهده.



قالت مروة الرفاعي في تصريحاتها عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحلم بعودة الزمالك إلى سابق عهده، وأوصي الجمعية العمومية بالابتعاد عن الأهواء الشخصية والصداقات".



وأضاف: "الحفاظ على أبناء النادي أولوية بالنسبة لي في مختلف الألعاب".



وواصل: "أنا داعمة للمجلس القادم في نادي الزمالك حتى ولو لم أتواجد به".



وتطرقت للحديث عن التحالف مع هاني العتال: "شخصية رائعة ودائما داعم للجميع وبالنسبة لي رجل ناجح للغاية"