أحمد هاني زادة: تطوير مصيف مطروح من أولوياتي بعد النجاح في انتخابات الزمالك

أكد أحمد هاني زادة، المرشح على عضوية نادي الزمالك أن تطوير مصيف مطروح ضمن أولوياته حال نجاحه في الانتخابات.



قال أحمد هاني زادة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أريد الاهتمام بكافة الألعاب داخل نادي الزمالك، ولدي فكرة لتطوير مصيف مطروح للأعضاء".



وأضاف: "النادي الأهلي لديه مصيف في العلمين والساحل الشمالي، لماذا الزمالك لا يكون لديه أكثر من مصيف في مناطق مختلفة".



وأشار: "فاروق جعفر قائد أسرة فريق كرة القدم بنادي الزمالك على مر التاريخ، وكل رؤساء نادي الزمالك على مر التاريخ لهم كل الاحترام".



واختتم: "والدي هو من شجعني على خوض تجربة الانتخابات المقبلة بنادي الزمالك".