تخوف وقلق في الزمالك بسبب سفر أوسوريو المفاجئ.. ما السبب ؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى كولومبيا.

وقال شوبير في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «علمنا من مصادرنا أن أوسوريو، سوف يسافر إلى كولومبيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث حصل على إجازة لمدة 48 ساعة».

وأضاف: «أوسوريو، حصل على اجازة لمدة 48 ساعة من أجل زيارة أسرته والاطمئنان عليهم، الزمالك سيعود للتدريبات يوم الاثنين، أوسوريو، حصل على يوم اضافي وسيعود يوم الثلاثاء».

وتابع: «هناك حالة من التخوف من سفر أوسوريو، ولكن المدرب أكد من قبل أنه لن يرحل وسيستمر مع الزمالك».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 21 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.