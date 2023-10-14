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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الشباب السعودي
الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الطائي، والتي تقام في 21 أكتوبر بمسابقة الدوري السعودي.

الشباب السعودي 

أغلى تذكرة كرة قدم

ويلتقي الشباب بنظيره الطائي، على ملعب نادي الشباب بالرياض، في التاسعة مساء السبت 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة الطائي

وكشف نادي الشباب عن أسعار تذاكر مباراة الطائي، والتي تبدأ من 10 ريالات، جاءت على النحو التالي..

تذكرة S: 10 ريال

تذكرة E: 25 ريال

تذكرة E2: 40 ريال

تذكرة W: 50 ريال

تذكرة بريميوم: 300 ريال

تذكرة (فضي): 800 ريال

تذكرة (ذهبي): 3000 ريال

تذكرة BOX: 11 ألف ريال

تذكرة II BOX: 22 ألف ريال

الضيافة: مليون ريال

وكشف نادي الشباب عن التذكرة الأغلى بالتاريخ للنادي الأعرق، مقدرًا تذكرة "الضيافة" بقيمة مليون ريال سعودي.

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ترتيب نادي الشباب بالدوري السعودي

ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، بينما يأتي الطائي في المركز السادس عشر، برصيد 7 نقاط.

كاراسكو 

كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد يعزز صفوف الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي فجر الثلاثاء، التوقيع مع اللاعب البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، في عقد يمتد لـ3 مواسم قادماً من نادي أتلتيكو مدريد.


يبلغ كاراسكو من العمر 30 عاماً، حيث بدأ مسيرته الكروية في عام 2010 مع نادي موناكو الفرنسي. ولعب معه لمدة 4 مواسم، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في عام 2015، حيث قضى 3 أعوام ناجحة في صفوف الروخي بلانكوس.

وبعد تجربته في الدوري الصيني مع فريق داليان بيفانغ لموسمين، قرر كاراسكو العودة إلى أتلتيكو مدريد في بداية الموسم الماضي، وخلال فترته، شارك كاراسكو في 266 مباراة وأسهم في تسجيل 82 هدفاً (سجل 47 هدفاً وصنع 35 هدفاً لزملائه في الفريق).

وتعاقد الشباب السعودي مع كاراسكو يعد إضافة قوية لصفوف الفريق، حيث سيسهم اللاعب البلجيكي في تعزيز الهجوم وتحقيق النتائج الإيجابية، ويتطلع الفريق إلى تحقيق النجاحات والتنافس على البطولات في الموسم الحالي بمشاركة كاراسكو، وبقية اللاعبين المميزين في الفريق.

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