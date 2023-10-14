نجم الزمالك السابق يحذر المنتخب المغربي قبل بطولة أمم أفريقيا



وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تحذيرا إلى المنتخب المغربي، قبل مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " المنتخب المغربي من الممكن أن يودع أمم أفريقيا مبكرا من الدور الثاني إذا لعب بتعالي بعد تحقيقه المركز الرابع في كأس العالم الأخير".



وتابع: "بطولة أمم أفريقيا صعبة للغاية وتعتمد على الروح العالية ولا تعترف بالنتائج السابقة".



وأتم: "على لاعبي المنتخب المغربي أن ينسوا ما حققوه في المونديال الأخير، والتركيز على البطولة فقط".