طقس متقلب.. انخفاض ملحوظ فى الحرارة والصغرى بالقاهرة تسجل 22 درجة

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 14 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 22

الإسكندرية 27 - 21

الإسماعيلية 30 - 20

الغردقة 32 -24

أسوان 35 - 23

سوهاج 31 - 21

المنيا 30 - 18